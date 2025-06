All’ospedale di Sassocorvaro tolti 4 milioni

L'incontro nel Montefeltro si apre con una questione cruciale: i 4 milioni di euro sottratti all’ospedale di Sassocorvaro. Matteo Ricci, candidato PD alle regionali, denuncia come la realtà possa distanziarsi dalla propaganda, sottolineando le tensioni tra amministrazioni locali e la gestione sanitaria. Dopo cinque anni di governo Acquaroli, è tempo di fare il punto e proporre soluzioni concrete per un futuro migliore.

Il tour dei comuni di Matteo Ricci continua e arriva nel Montefeltro, dove tra i temi caldi c'è soprattutto per la sanità: "La propaganda degli ultimi anni si scontra con la realtà – dice il candidato Pd alle regionali, nella foto davanti al Lanciarini – Davanti alla struttura sanitaria di Sassocorvaro Auditore si incatenarono addirittura il sindaco locale e il sindaco di Urbino. Dobbiamo fare un bilancio dopo 5 anni di governo Acquaroli, che nel 2020 aveva promesso che questa struttura sarebbe ritornata totalmente pubblica, ma in 5 anni non è successo nulla: il privato che era qui è rimasto e non è stata fatta neppure la gara che avevano promesso di fare per la gestione della struttura".

