Alloggi più sicuri per i migranti molti ospiti lasciano Vicofaro

In un clima di tensione e speranza, i migranti di Vicofaro si preparano a lasciare le loro abitazioni, lasciando dietro di sé ricordi e sfide quotidiane. L’operazione, accompagnata da occhi attenti e telecamere, segna un importante momento di cambiamento per questa comunità. Ma cosa ci aspetta oltre il confine di Vicofaro? La risposta si trova nella volontà di garantire alloggi sicuri e dignitosi per tutti coloro che cercano una nuova vita.

Pistoia, 26 giugno 2025 – Qualcuno sorride, qualcuno è perplesso e sembra non gradire l'affollarsi di forze dell'ordine e giornalisti che osservano. Altri, invece, hanno il viso coperto da una maglietta per non farsi riconoscere. Sono i migranti di Vicofaro che, uno a uno, caricano le loro cose su un furgone e prendono posto nei pulmini messi a disposizione dalla Diocesi di Pistoia. Destinazione alcune strutture messe a disposizione dalla Diocesi e dalla Caritas: tra queste la canonica della chiesa di Piuvica, quella di Capostrada, un terratetto in via Fiume a Pistoia e una struttura a Lupicciano.

