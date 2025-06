All' ippodromo la nuova edizione del gran premio Bronchi combustibili

Da oltre vent’anni, l’ippodromo di Cesena e Bronchi Carburanti uniscono le forze in un evento imperdibile: il Gran Premio Bronchi Combustibili. Venerdì 20 giugno, questa tradizione si è rinnovata ancora una volta, consolidando il legame tra passione e innovazione. Guido e Alessandro Bronchi, insieme all’amministratore dell’azienda, hanno confermato come la collaborazione sia il motore del successo. Un appuntamento che, ogni anno, rafforza il loro impegno e la loro eccellenza nel settore.

