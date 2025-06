Allieva carabiniera si tolse la vita a Firenze archiviata l'inchiesta La famiglia | Volevamo solo risposte

La tragica vicenda dell’allieva carabiniera di Firenze, che si è tolta la vita nell’aprile 2024, ha scosso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sul benessere degli studenti delle forze armate. Dopo un’attenta indagine, l’inchiesta è stata archiviata, lasciando i familiari in cerca di risposte e di una maggiore attenzione al sostegno psicologico. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa complessa vicenda e le implicazioni per il settore.

È stata archiviata l'inchiesta sull'allieva carabiniera che nell'aprile del 2024 si tolse la vita a Firenze. I familiari avevano chiesto ulteriori approfondimenti, attribuendo ai ritmi serrati e allo stress psicofisico della Scuola la decisione di togliersi la vita. Secondo i giudici però, l'istituzione non avrebbe avuto alcun ruolo nella scelta della giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rieti, carabiniera si toglie la vita nella Scuola marescialli di Firenze: Beatrice aveva 25 anni, si è sparata con la pistola d'ordinanza - Il Gazzettino - Si è tolta la vita a 25 anni, sparandosi con la pistola d’ordinanza, una ragazza di 25 anni, Beatrice Belcuore di Castelnuovo di Farfa, allieva della Scuola Marescialli e ... Lo riporta ilgazzettino.it

