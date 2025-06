Allerta alimentare | richiamato un lotto di caffè per rischio chimico

Attenzione consumatori: un lotto di caffè macinato in polvere da 250 grammi è stato ufficialmente richiamato dal Ministero della Salute a causa di un possibile rischio chimico legato all’eccesso di ocratossina A. La sicurezza alimentare è una priorità, e questa notizia sottolinea l’importanza di controlli rigorosi per proteggere la nostra salute. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie: la vostra sicurezza è il nostro primo obiettivo.

Un aroma amaro, stavolta non per il gusto ma per i rischi. Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo immediato di un lotto di caffè macinato in polvere per un possibile rischio chimico legato alla presenza di ocratossina A oltre i limiti consentiti dalla legge. La notizia è stata diffusa attraverso il portale ufficiale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi, con numero di lotto B26A e termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 26 febbraio 2027. Il caffè è prodotto dal Gruppo Gimoka S.p.A. nello stabilimento di Andalo Valtellino (provincia di Sondrio), per conto di Selex Gruppo Commerciale S.