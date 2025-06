Allegri chiama Leao risponde | tecnico e attaccante già in sintonia Ecco il piano Milan per Rafa

Allegri chiama Leao, e Rafael Leao risponde con entusiasmo: una sintonia perfetta tra tecnico e attaccante. Ecco il piano del Milan per Rafa, pronto a ripartire subito con la massima concentrazione. Max sorpreso dalla passione di Rafa, che si allena con impegno anche da solo. Il talento portoghese non allungherà la pausa e si unirà presto a Milanello con il nuovo allenatore, per una stagione all’insegna della determinazione e del successo.

Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l’ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan - Rafa Leao risponde a tono ad Antonio Cassano, difendendo Max Allegri dopo le critiche dell'ex calciatore.

Rafa Leao resta al centro del progetto, parola di Igli Tare. Adesso tocca ad Allegri tirare fuori il fuoriclasse che fa impazzire San Siro. Il Milan ha bisogno del suo Rafa, nella versione più devastante. Vai su Facebook

Translate post? Il nuovo corso del #Milan ripartirà da Rafael #Leao. Nelle sue prime ore da allenatore rossonero, infatti, Massimiliano #Allegri ha sentito il numero 10, facendogli recepire un messaggio forte e chiaro: sarà centr Vai su X

