Alleanza strategica tra Eftsure e Sis ID per rivoluzionare la sicurezza dei pagamenti

Una partnership rivoluzionaria sta prendendo forma nel mondo della cybersecurity finanziaria: Eftsure, leader australiano, acquisisce Sis ID, fintech francese, dando vita a un'alleanza strategica senza precedenti. Questa unione crea il primo operatore globale specializzato nella sicurezza dei pagamenti interaziendali, pronti a ridefinire le regole in un mercato in costante evoluzione. È l'inizio di una nuova era di protezione e innovazione, che cambierà per sempre il modo di gestire le transazioni digitali.

La cybersecurity finanziaria globale sta vivendo oggi una svolta decisiva. Il leader australiano Eftsure  annuncia l’acquisizione della fintech francese Sis ID. Grazie a questa alleanza strategica, le due aziende unite diventano il primo operatore globale nella sicurezza dei pagamenti interaziendali. Insieme, mirano a cambiare le regole del gioco in un panorama di frodi nei pagamenti in rapida evoluzione. Un segnale forte inviato al mercato Questa alleanza consentirà alle due aziende di accelerare notevolmente la lotta contro le frodi nei pagamenti a livello mondiale. Il gruppo formato da Eftsure e Sis ID conta oltre 3500 clienti, una presenza consolidata in tre continenti e una copertura operativa dei pagamenti in oltre 30 paesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

