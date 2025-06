Allarme caldo nei luoghi di lavoro la Fiom | Rimodulare l' attività non sia sottovalutato il rischio

L’ondata di calore che investe l’Italia richiede attenzione immediata: la Fiom-Cgil lancia l’allarme, sottolineando quanto il caldo estremo possa mettere a rischio la salute dei lavoratori. È fondamentale rimodulare le attività per garantire sicurezza e benessere. La prevenzione deve essere prioritaria: solo così possiamo affrontare questa emergenza climatica senza compromessi.

"L'ondata di calore che sta investendo l'Italia, destinata a proseguire e aggravarsi nei prossimi giorni, rappresenta un serio pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori". Così Fiom-Cgil, che si sta mobilitando per chiedere la "riduzione o rimodulazione dell'attività lavorativa nelle.

