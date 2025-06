Allarme bullismo nelle scuole | uno studente su cinque subisce vessazioni continue 11-13enni i più colpiti Nord Italia maglia nera stranieri vittime privilegiate I dati ISTAT

Il bullismo nelle scuole italiane rappresenta una minaccia silenziosa ma devastante, con un quinto degli studenti tra 11 e 13 anni che subisce vessazioni ripetute. I dati ISTAT 2023 rivelano che il Nord Italia è la regione più colpita, e stranieri risultano essere le vittime privilegiate di questa piaga. È ora di agire per proteggere il futuro dei nostri giovani e creare ambienti scolastici più sicuri e inclusivi.

I corridoi delle scuole nascondono una realtà allarmante che emerge dai dati dell'indagine ISTAT 2023 "Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

