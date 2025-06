Allarme bulli alle scuole medie 1 adolescente su 5 vittima dei compagni Ucraini e rumeni i più colpiti – I dati

Il fenomeno del bullismo tra gli studenti delle scuole medie sta diventando sempre più preoccupante, con dati allarmanti che rivelano come 1 adolescente su 5 abbia subito violenze o umiliazioni, spesso da parte di compagni ucraini e rumeni. In un’età così delicata, tra gli 11 e i 13 anni, questi atti devastano la crescita e il benessere dei giovani, rischiando di compromettere il loro futuro. È ora di intervenire con decisione e sensibilità.

In quegli anni fragili in cui si cresce in fretta, tra i banchi delle scuole medie, dove si dovrebbe imparare a conoscersi e a rispettarsi, sempre più ragazzi si trovano invece a fare i conti con l’umiliazione, l’isolamento, la paura. È proprio lì, tra gli 11 e i 13 anni, che il bullismo colpisce più duro. È quanto emerge dal nuovo report dell’ Istat, presentato oggi a Palazzo Chigi: 1 adolescente su 5 ha dichiarato di essere stato vittima di prepotenze, offese, esclusioni. Ma il quadro si fa ancora più inquietante se si guarda oltre. Nell’arco d’età che va dagli 11 ai 19 anni, ben il 68,5% dei ragazzi e delle ragazze ha subito, nell’ultimo anno, almeno un comportamento offensivo, denigratorio o non rispettoso. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: scuole - medie - allarme - bulli

Concorso letterario "Giana Anguissola", i vincitori delle scuole medie - I vincitori del concorso letterario "Giana Anguissola" per le scuole secondarie di 1° grado sono stati premiati a Palazzo Gotico.

Studente spara a scuola a Graz, è strage in Austria: almeno 9 morti e decine di feriti tra studenti e docenti L’allarme è partito intorno alle 10 di martedì 10 giugno quando nell’istituto scolastico sono stati sentiti diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto è scattata Vai su Facebook

Allarme bulli alle scuole medie, 1 adolescente su 5 vittima dei compagni. Ucraini e rumeni i più colpiti - I dati; Allarme bullismo: nelle scuole medie toscane vittima uno studente su quattro; Bullismo e cyberbullismo tra gli adolescenti: è allarme in Friuli Venezia Giulia.

Vittima dei bulli, 12enne scappa da scuola con una scusa: in arrivo sospensioni e sanzione disciplinare per il docente - Il Gazzettino - Vittima dei bulli, 12enne scappa da scuola con una scusa: in arrivo sospensioni e sanzione disciplinare per il docente L’allarme in una scuola media: l’alunno si è allontanato dopo le prese ... Lo riporta ilgazzettino.it

Bullismo, allarme nelle scuole medie toscane: uno studente su quattro è vittima - la Nazione - A tracciare il quadro, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il ... Da lanazione.it