Allarme a Piossasco | parapendio si schianta al suolo in fase di decollo ma il pilota rimane illeso

Un incidente a Piossasco ha scosso la serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025. Un parapendio, decollato dal monte San Giorgio, si è schiantato al suolo durante la fase di decollo, ma fortunatamente il pilota è rimasto illeso. L'evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del volo libero, evidenziando l'importanza di controlli e precauzioni. La situazione rimane sotto stretta osservazione per garantire che simili episodi non si ripetano.

Allarme nella prima serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, a Piossasco dove è stato segnalato un velivolo che si è schiantato al suolo. Si è trattato di un parapendio appena decollato dal monte San Giorgio, che non era riuscito in pratica a prendere quota. Anche per questo motivo l'impatto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - piossasco - parapendio - suolo

Allarme a Piossasco: parapendio si schianta al suolo in fase di decollo, ma il pilota rimane illeso - Allarme nella prima serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, a Piossasco dove è stato segnalato un velivolo che si è schiantato al suolo. Da torinotoday.it

Paura in volo, parapendio precipita poco dopo il decollo - Secondo le prime ricostruzioni, il parapendio era appena partito quando, per ragioni ancora da chiarire, non è riuscito a guadagnare l’altezza necessaria, finendo per precipitare in zona semi- Secondo torinoggi.it