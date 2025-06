Allagamenti a Forlì | maxi cantiere in via Bertini per potenziare la rete fognaria

Allagamenti e disagi a Forlì: un maxi cantiere prenderà il via il 25 agosto in via Bertini, vicino alla rotonda tra via Balzella e via Solombrini. Con un investimento di circa un milione di euro proveniente dai fondi PNRR, il progetto mira a potenziare e riqualificare le reti idriche e fognarie della zona, rendendola più sicura e resiliente di fronte alle sfide climatiche. Un intervento strategico per proteggere il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Forlì, 26 giugno 2025 – Partirà il 25 agosto in via Bertini, in prossimità della rotonda fra via Balzella e via Solombrini, il maxi cantiere per i lavori di ottimizzazione e rafforzamento delle reti idriche e gas cittadine. L’opera, finanziata con fondi Pnrr per circa 1 milione di euro, andrà a potenziare e riqualificare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in una delle zone più fragili della città di Forlì, caratterizzata da una rete fognaria sottodimensionata. Ad occuparsene sarà Unica Reti, società pubblica proprietaria delle reti idriche e gas della provincia di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti a Forlì: maxi cantiere in via Bertini per potenziare la rete fognaria

