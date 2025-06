Alla Pinacoteca del Palazzo Ducale la collettiva pARTEcipazione

Alla Pinacoteca del Palazzo Ducale, l’arte si anima con la collettiva “pARTEcipazione”, un’occasione unica di coinvolgimento culturale nel cuore di Sant’Arpino. Nell’ambito della XXXI Sagra del Casatiello, dal 26 giugno al 24 luglio 2025, i soci di “SpazioVitale” di Aversa espongono opere che riflettono la creatività contemporanea e il senso di comunità. Un evento da non perdere per scoprire come l’arte possa unire e ispirare.

Nell’ambito della XXXI Sagra del Casatiello, a Sant’Arpino s’inaugura la collettiva d’arte “pARTEcipazione” curata da Margherita Romano. Dal 26 giugno al 24 luglio 2025 i soci di “SpazioVitale”, galleria d’arte contemporanea di Aversa, esporranno presso la Pinacoteca comunale “Massimo Stanzione”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

