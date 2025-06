Alla Leon inizia l’era Vullo | C’è tanto lavoro da fare

L’inizio di una nuova era per la Leon si annuncia già ricco di sfide e opportunità. Matteo Vullo, chiamato a guidare il team, si prepara a un’intensa stagione fatta di lavoro, strategia e passione. Nonostante la sorpresa della telefonata domenicale, la sua determinazione è più forte che mai. Con la famiglia ancora in vacanza ad Agrigento, Vullo si lancia con entusiasmo in questa avventura, pronto a plasmare il futuro della squadra e a scrivere un capitolo indimenticabile.

Ha colto di sorpresa anche lui la telefonata di domenica del direttore sportivo della Leon Marco Sala. Matteo Vullo si trovava, e si trova ancora, in vacanza ad Agrigento con moglie e figli nella casa di famiglia. Il ritorno in provincia di Parma, dove vive, è previsto per domenica. "E da lì sarò tutti i giorni a Vimercate per programmare la stagione perché di cose ce ne sono tante da fare", dice il nuovo allenatore della Leon che succede a Riccardo Ghidelli, confermato a ripetizione prima, durante e dopo i playoff ma improvvisamente scartato nella serata di lunedì. Martedì è successo tutto: a mezzogiorno il comunicato di Ghidelli, intorno alle 20 quello di Vullo.

