Alla guida sotto l' effetto di droghe furto di energia elettrica ed evasione | dieci denunce dei carabinieri

Durante un intenso servizio di controllo del territorio nella zona jonica di Messina, i carabinieri hanno denunciato dieci persone per aver guidato sotto effetto di droghe, furto di energia elettrica ed evasione. L'operazione, che ha coinvolto numerose pattuglie, testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e legalità . Scopriamo insieme i dettagli di questa attività di prevenzione e repressione, fondamentale per il benessere della comunità .

Sono dieci le denunce dopo i controlli dei carabinieri della Compagnia di Messina Sud sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha riguardato, in particolare, la zona jonica del capoluogo peloritano. Il servizio è stato attuato con pattugliamenti e posti di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

