Alisha Lehmann e Alayah Pilgrim che figuraccia | il video è finito sui social

Ma poco dopo, un video finito sui social ha messo in cattiva luce le due campionesse, generando una figuraccia mondiale. La loro reazione, tra imbarazzo e sorpresa, ha fatto il giro del web, sottolineando quanto sia facile commettere errori sotto i riflettori. In un mondo dove l’immagine conta più di ogni altra cosa, queste vicende ci ricordano quanto sia importante mantenere sempre alta la guardia. E ora, vediamo come si sono gestite le conseguenze.

Figuraccia in mondovisione, c’entrano le due campionesse Alisha Lehmann e Alayah Pilgrim: è apparso su TikTok e lo hanno visto tutti. “Non potrei essere piĂą felice di rappresentare il mio paese per gli Europei, sono così grata per l’opportunitĂ . Rendiamo orgogliosa la Svizzera e facciamo vedere come sta crescendo il calcio femminile”. Alisha Lehmann ha usato queste parole, nei giorni scorsi, per far sapere ai follower quanto l’avesse inorgoglita la convocazione in Nazionale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Euro 2025 è alle porte e la stella della Juventus Women ne sarĂ , manco a dirlo, protagonista indiscussa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Alisha Lehmann e Alayah Pilgrim, che figuraccia: il video è finito sui social

