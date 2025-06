Alina Popescu finalista a Voci dal Mediterraneo 2025 per la Romania | Sul palco voglio trasmettere emozione e positività

Alina Popescu, giovane talento romena, si distingue come finalista a Voci dal Mediterraneo 2025, il prestigioso festival che mette in luce le voci più promettenti del Mediterraneo. Sul palco di Pantelleria, questa artista trasmetterà emozioni e positività, portando con sé l’orgoglio della sua terra. Intervistata da Unplugged Playlist, Alina ha condiviso la sua gioia e la sua determinazione: la sua musica sarà un inno di speranza e passione. Alina Popescu rappresenta la Romania con cuore e talento, pronta a conquistare il mondo.

Pantelleria, Festival Voci dal Mediterraneo 2025 – seconda edizione. Tra le voci internazionali che si esibiranno sul palco del festival c’è anche quella di Alina Popescu, giovane artista selezionata per rappresentare la Romania alla fase finale del concorso. Intervistata per il podcast Unplugged Playlist, Alina ha raccontato la sua emozione per questa importante occasione musicale. Alina Popescu rappresenta la Romania a Voci dal Mediterraneo: “Un’emozione unica”. Scelta dal suo maestro di canto, Massimo Galfano, Alina ha superato le selezioni e si prepara ora a vivere le emozioni del palco di Pantelleria. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com