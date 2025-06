Alieni invasivi riparte la campagna ‘Attenti a quei 4!’

Preparatevi a un nuovo allarme blu: riparte la campagna "Attenti a quei 4!", una sfida cruciale per la nostra biodiversità. Pesci tropicali potenzialmente pericolosi, come il pesce scorpione e il pesce palla maculato, stanno entrando nelle acque italiane. Pescatori, subacquei e appassionati di mare, il vostro ruolo è fondamentale: segnalare ogni avvistamento è un passo decisivo per proteggere il nostro ecosistema. È ora di agire insieme per salvaguardare i nostri mari.

(Adnkronos) – Riparte la campagna Ispra e Cnr-Irbim, 'Attenti a quei 4!', volta a tracciare la presenza sulle coste italiane di specie tropicali potenzialmente pericolose: pesce scorpione, pesce palla maculato, pesce coniglio scuro e pesce coniglio striato. Pescatori, subacquei e chiunque abbia osservato o catturato nei mari italiani un esemplare di queste specie sono chiamati

