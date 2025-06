Alfa | A 17 anni non avrei retto questo successo Due giorni di shock per Ed Sheeran ora sogno Jovanotti

A soli 17 anni, Alfa ha già vissuto due giorni di pura emozione grazie al successo di Ed Sheeran, ma ora il suo sguardo è rivolto a Jovanotti. Con la deluxe edition di "Non so chi ha creato il mondo", Alfa dimostra di essere innamorato della musica e delle sue sfide. Scopriamo insieme l'intervista esclusiva al cantante ligure, tra passione, ispirazione e sogni da realizzare.

Alfa ha pubblicato a un anno di distanza la deluxe editioni di Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato: all'interno anche il successo di A me mi piace con Manu Chao. Qui l'intervista al cantante ligure. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alfa - successo - anni - avrei

Alfa: “A 17 anni non avrei retto questo successo. Due giorni di shock per Ed Sheeran, ora sogno Jovanotti” - Alfa, a soli 17 anni, ha già vissuto due giorni di pura emozione grazie a Ed Sheeran, ora sogna Jovanotti.

? '' ! Sul mercato da quasi dieci anni, le pluripremiate Giulia e Stelvio di Alfa Romeo attendono il cambio generazionale. Il passaggio del testimone pareva essere piuttosto vicino, dato che so Vai su Facebook

Alfa: A 17 anni non avrei retto questo successo. Due giorni di shock per Ed Sheeran, ora sogno Jovanotti; Alfa: Dante? Non l'ho mai studiato come avrei dovuto, colpa della mia prof. Poi il saluto: Spero non stia guardando; Alfa: «Un’estate con “A me mi piace” e Manu Chao».

Alfa e il successo inaspettato: “A 17 anni non avrei retto” - Alfa racconta il successo inaspettato, l'incontro con Ed Sheeran e rivela: "Se mi fosse successo a 17 anni non sarei riuscito a gestirlo". Secondo msn.com

Alfa: “A 17 anni non avrei saputo reggere tutto questo successo” - Il cantante sta raccogliendo i frutti di anni di duro lavoro e impegno. Da notiziemusica.it