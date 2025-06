Alexander Skarsgård piangeva nella doccia dopo le audizioni andate male | Mi sentivo sporco nell' anima

Alexander Skarsgård, noto per le sue straordinarie performance in True Blood e The Legend of Tarzan, ha condiviso un lato più vulnerabile della sua vita. Ospite di Dinner's On Me, ha rivelato come le critiche e i fallimenti nei casting lo abbiano spesso fatto sentire "sporco nell'anima". La sua perseveranza, però, lo ha portato a brillare in Generation Kill, dimostrando che anche nelle difficoltà si cela il seme del successo.

La star di True Blood e The Legend of Tarzan in passato faticava a gestire le notizie negative legate ai casting ai quali partecipava. Ospite del podcast Dinner's On Me, Alexander Skarsgård ha raccontato a Jesse Tyler Ferguson di aver vissuto alcuni anni particolarmente difficili prima di ottenere la parte in Generation Kill. Nonostante fosse già comparso in una commedia di successo come Zoolander, l'attore svedese faticava parecchio nelle fasi di casting e ha spiegato in che modo reagiva alle risposte negative. Le reazioni di Alexander Skarsgård ai provini andati male "Trovavo quelle esperienze orribili: ti presenti per qualcosa che sai non fa per te, non ti connetti per nulla con il personaggio, ma sei in una fase della carriera in cui non puoi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alexander Skarsgård piangeva nella doccia dopo le audizioni andate male: "Mi sentivo sporco nell'anima"

