Alex Sandro ritrova la Juve e fa emozionare | Farai per sempre parte della mia famiglia grazie ancora di tutto – FOTO

Alex Sandro torna a far battere il cuore dei tifosi bianconeri, emozionando con un messaggio che scolpisce nel cuore il legame eterno con la Juventus. La sua visita ha suscitato sentimenti autentici, ricordando il valore di un amore condiviso e mai dimenticato. Un momento che dimostra come il calcio sia molto più di uno sport: una famiglia che si rinnova e si rafforza nel tempo. E tu, cosa ricorderai di lui?

Alex Sandro ritrova la Juve e fa emozionare tutti i tifosi: la FOTO pubblicata dall’ex bianconero sui social. L’ex difensore e capitano della Juve Alex Sandro ha voluto condividere sui propri profili social le emozioni dopo aver incontrato nuovamente i suoi ex compagni. Un messaggio che ha fatto scatenare i tifosi bianconeri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Sandro (@alxsndro12) MESSAGGIO – «Non ci sono parole per descrivere questo momento! Farai per sempre parte della mia famiglia. Grazie ancora di tutto. Ti voglio bene Juventus». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alex Sandro ritrova la Juve e fa emozionare: «Farai per sempre parte della mia famiglia, grazie ancora di tutto» – FOTO

