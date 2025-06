alex britti lo show a caracalla con mario biondi marco masini e clementino

Un’indimenticabile serata di musica e emozioni alle Terme di Caracalla, dove Alex Britti ha conquistato il pubblico con il suo show Feat.Pop, accompagnato da grandi artisti come Marco Masini, Mario Biondi e Clementino. Un viaggio sonore di oltre due ore e mezza tra classici intramontabili e brani recenti, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di connettersi con il pubblico. La magia della musica che resta nel cuore.

(askanews) – Alex Britti ha incantato il pubblico del suo atteso live Feat.Pop sul monumentale palco delle Terme di Caracalla insieme a Marco Masini, Mario Biondi e Clementino. Un vero e proprio viaggio in musica di oltre due ore e mezza con gli iconici brani di I t.Pop e il meglio del suo repertorio, dove ha alternato i suoi grandi classici ai brani più recenti: Una parola differente, Da piccolo, Baciami, Lo Zingaro felice, La vasca, Supereroi, Tutti come te, Oggi sono io, 7000 caffè, Una su un milione, fino agli emozionanti momenti in duetto con gli ospiti: Se non ci sei e L’uomo volante con Masini, Love is a temple e Gelido insieme a Biondi e infine ‘O vient e Solo una volta feat. 🔗 Leggi su Amica.it