Alessandro Preziosi bacia un’altra donna sarebbe finita con Delfina Delettrez Fendi

Alessandro Preziosi, eterno spirito libero, ancora una volta al centro dell'attenzione. Dopo meno di due anni di amore con Delfina Delettrez Fendi, il suo cuore sembra aver già cercato nuove emozioni. Le foto lo ritraggono in atteggiamenti intimi con un’altra donna, alimentando gossip e curiosità. È evidente che, per Preziosi, il fascino della novità non si spegne mai: cosa ci riserverà il suo cuore in futuro?

Passano gli anni ma Alessandro Preziosi continua ad essere uno spirito libero, un uomo che non riesce ad accontentarsi in amore. Sempre alla ricerca del guizzo, di nuovi e vibranti stimoli. E così, a neppure due anni dall’inizio della love story con Delfina Delettrez Fendi, l’attore è stato ora sorpreso in compagnia di un’altra donna. Non una semplice amica, a quanto pare, visto che l’interprete napoletano è stato fotografato in atteggiamenti complici e passionali, decisamente inequivocabili. Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi si sono lasciati?. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto scattate sull’isola di Salina, dell’attore Alessandro Preziosi con la sua presunta nuova fiamma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessandro Preziosi bacia un’altra donna, sarebbe finita con Delfina Delettrez Fendi

In questa notizia si parla di: alessandro - preziosi - delfina - delettrez

Marefestival Premio Troisi, Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno a Salina - Venerdì 13, l’incantevole isola di Salina si trasforma nel cuore pulsante del cinema e della cultura con la XIV edizione di Marefestival Premio Troisi.

Alessandro Preziosi bacia un’altra donna, sarebbe finita con Delfina Delettrez Fendi; Alessandro Preziosi ha davvero tradito Delfina Delettrez Fendi? Chi è la donna misteriosa che ha baciato; Alessandro Preziosi, bacio alla nuova fiamma “adorante”: è finita con la fidanzata Delettrez Fendi.

Alessandro Preziosi, bacio alla nuova fiamma “adorante”: è finita con la fidanzata Delettrez Fendi - Un noto settimanale avrebbe 'beccato' l'attore in compagnia di una misteriosa donna. Come scrive libero.it

Alessandro Preziosi ha davvero tradito Delfina Delettrez Fendi? Chi è la donna misteriosa che ha baciato - Quando Alessandro Preziosi, intervistato a Belve da Francesca Fagnani, si era trovato costretto a parlare della sua relazione con Delfina Delettrez Fendi, le sue parole avevano fatto drizzare le ... Riporta rds.it