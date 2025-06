Alessandro Coatti ucciso in Colombia lunedì i funerali L'autopsia | Impossibile stabilire causa della morte

Tragedia in Colombia: Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni, è stato brutalmente ucciso e smembrato a Santa Marta. Nonostante l'autopsia, la causa della morte rimane un mistero a causa dello stato avanzato di decomposizione del corpo. I funerali sono previsti per lunedì 30 giugno, portando alla luce un caso che scuote l’Italia e il mondo. Resta da capire cosa si nasconda dietro questa tragica vicenda.

È arrivato il nulla osta per i funerali di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni ucciso e smembrato il 6 aprile a Santa Marta, in Colombia: si terranno lunedì 30 giugno. L'autopsia eseguita ieri non ha chiarito la causa esatta della morte: il corpo era troppo compromesso dallo stato di decomposizione, dai trattamenti conservanti e dal precedente esame autoptico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ricercatore fatto a pezzi in Colombia, l’ultimo sms di Alessandro Coatti alla mamma: «Voglio tornare, ti voglio tanto bene» - Un ultimo messaggio d'amore si trasforma in un triste epilogo. Alessandro Coatti, ricercatore italiano in Colombia, manda alla madre undici parole cariche di affetto, poco prima di perdere tragicamente la vita.

La salma di Alessandro Coatti, il biologo molecolare di 38 anni ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, in Colombia, è rientrata in Italia. Dopo l'arrivo a Ravenna, il corpo sarà trasferito a Roma per una nuova autopsia disposta dalla Procura. Vai su Facebook

I resti di Alessandro Coatti,il 38enne biologo di Longastrino, nel Ravennate,ucciso e successivamente fatto a pezzi il 6 aprile a Santa Marta,in Colombia,sono rientrati oggi a Ravenna. L'altro ieri per l'omicidio erano state arrestate quattro persone. Vai su X

