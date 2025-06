Alessandra Amoroso Eugenio Finardi e Sarah Jane Morris nell’estate di Musica per i borghi

missione di unire le eccellenze musicali e culturali in un festival unico, capace di incantare e coinvolgere il pubblico in un viaggio tra emozioni e nuove suggestioni. Questa estate, la magia della musica si fonde con le bellezze dei borghi umbri, creando un’esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori. La rassegna si conferma come un imperdibile appuntamento per gli amanti delle arti, promuovendo cultura, dialogo e scoperta.

Torna con una proposta musicale e culturale ricercata e di qualità , sempre più aperta alla contaminazione tra le arti e porta nell’estate umbra artisti di grande spessore, tra i quali Alessandra Amoroso, Eugenio Finardi e Sara Jane Morris. Musica per i borghi dà di nuovo forza alla sua. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

