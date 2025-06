Alcione la terza squadra di Milano | Qui mi sento come al Real Madrid

ciclo e puntare ai playoff sarebbe stato un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile. La squadra ha dimostrato carattere, crescita e determinazione, e il merito va a tutto il gruppo e allo staff tecnico. Ora, con la stessa energia e voglia di migliorarsi, l’Alcione si prepara a scrivere nuove pagine di storia nel calcio milanese. È il momento di guardare avanti con fiducia e passione, perché il meglio deve ancora venire.

Dopo la prima stagione tra i professionisti, chiusa con una salvezza conquistata in sicurezza e i playoff sfiorati, l’Alcione riparte nel segno della continuità. A guidare la squadra orange sarà ancora Giovanni Cusatis, confermato per la quinta stagione consecutiva insieme al suo staff. Mister Cusatis, si è chiusa da poco una stagione storica per l’Alcione. Che bilancio si sente di tracciare? "C’era tanta curiosità, sapevamo che alzare il livello avrebbe richiesto molto lavoro. Fortunatamente avevamo un gruppo solido, costruito negli anni: giocatori giovani come Chierichetti, Bonaiti, Pirola, Bright – che l’anno scorso non giocava neanche tanto in D – Bacchin o Stabile, che è cresciuto tantissimo e ora ci arrivano richieste persino da alcuni club di Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alcione, la terza squadra di Milano: "Qui mi sento come al Real Madrid"

