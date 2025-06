Alcaraz passante da sogno con Djokovic a Wimbledon Poi lo ‘sfotte’ – Video

Carlos Alcaraz sorprende ancora, questa volta sul campo di Wimbledon, dove si allena con il leggendario Novak Djokovic. A pochi giorni dall’inizio del torneo, il giovane campione spagnolo, fresco vincitore del Queen’s e detentore del titolo londinese, ha condiviso un intenso scambio sull’erba del Centre Court. Un incontro che ha acceso gli entusiasmi degli appassionati e lasciato tutti a bocca aperta: ma quali saranno le sorprese che ci riserverà Wimbledon 2025?

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si allena con Novak Djokovic. A pochi giorni dall'inizio di Wimbledon 2025, oggi, giovedì 26 giugno, il tennista spagnolo, fresco vincitore del Queen's e campione in carica a Londra, ha scambiato con il serbo, numero sei del mondo, sull'erba del Centre Court. Un allenamento ad altissimo livello, sia di intensità che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

