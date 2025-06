Alberto Angela | età moglie figli e programmi del conduttore e divulgatore

Alberto Angela, il volto più amato della divulgazione italiana, incanta milioni di spettatori con i suoi programmi affascinanti e istruttivi. Figlio del celebre Piero Angela, ha saputo mantenere vivo l’eredità della cultura e della conoscenza, avvicinando grandi e piccini alla meraviglia del sapere. La sua passione per la storia, l’archeologia e la scienza si riflette nelle sue trasmissioni, rendendolo un vero ponte tra passato e presente. Scopriamo insieme il suo mondo, fatto di famiglia, successi e impegno culturale.

È il divulgatore italiano per eccellenza e da anni tiene milioni di appassionati incollati alla tivù per i suoi programmi in giro per il nostro Paese e il mondo intero. Alberto Angela è per molti sinonimo e personificazione vivente della cultura, capace di spiegare anche argomenti complessi con termini semplici e chiari e avvicinare così tutte le fasce della popolazione. Figlio di Piero, altro divulgatore e giornalista molto noto della televisione, è laureato con lode in Scienze naturali all'Università La Sapienza di Roma e ha conseguito diverse specializzazioni in paleontologia e paleoantropologia nelle più rinomate università americane come Harvard, Columbia e Ucla.