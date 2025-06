Alatri 4ª Expo Cinofila Amatoriale

Preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile ad Alatri! Sabato 5 luglio alle 15:00, presso la Località via Vicero, torna l’Expo Cinofila Amatoriale, un evento aperto a tutte le razze e meticci. Un’occasione speciale per condividere momenti di gioia, socializzare e scoprire tante sorprese dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Non lasciarti sfuggire questa festa di amore e passione per i cani—ti aspettiamo numerosi!

