Alan Friedman l' anti-italiano | Spese militari cerchiamo di isolare l' Italia

Alan Friedman denuncia una strategia di isolamento nei confronti dell’Italia, sottolineando come le polemiche sulle spese militari siano più intense rispetto al Nord Europa. In collegamento con David Parenzo a L'Aria che Tira, il giornalista ha evidenziato come gli impegni in sede Nato siano più promesse che obblighi legali, contribuendo a una discussione cruciale sulla posizione del nostro Paese nel panorama internazionale. Ma cosa possiamo aspettarci dal futuro?

"Sulla questione del 5% cerchiamo di isolare l'Italia, un Paese dove questo crea più polemica che al Nord Europa dove c'è una parte della politica che è molto ca**uta sul tema": Alan Friedman, in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito delle spese militari. Poi riferendosi a quanto deciso in sede Nato, il giornalista ha spiegato: "Questi non sono accordi legalmente impegnativi, sono solo promesse dei capi di governo che firmano per conto dei loro Paesi". Quindi, ha aggiunto: "Sono promesse che hanno bisogno di essere ratificate da tanti Parlamenti europei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alan Friedman, l'anti-italiano: "Spese militari, cerchiamo di isolare l'Italia"

