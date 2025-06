Al via la sperimentazione della prima Aft Pediatrica presso la Casa della Comunità San Luigi

Al via la sperimentazione della prima AFT pediatrica presso la Casa della Comunità "San Luigi" di Catania, segnando un passo importante nella riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Questo innovativo progetto mira a garantire cure più integrate e tempestive per i piccoli pazienti, migliorando la qualità delle prestazioni e rafforzando il legame tra famiglia e servizi sanitari. Un modello che promette di rivoluzionare il futuro della sanità pediatrica locale...

Avviato a Catania il percorso per l’attivazione della prima Aggregazione funzionale territoriale (Aft) Pediatrica sperimentale, nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale prevista dal DM 772022. La struttura di riferimento sarà la Casa della Comunità "San Luigi". Il progetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: prima - pediatrica - casa - comunità

RECCO, INAUGURATA LA NUOVA CASA DI COMUNITA' DELL'ASL3 Si aggiunge un ulteriore tassello alla mappa delle Casa di Comunità Asl3. Dopo Voltri e Struppa, è la volta di Recco, punto di riferimento sociosanitario per gli utenti del Golfo Paradiso, che Vai su Facebook

Al via la sperimentazione della prima Aft Pediatrica presso la Casa della Comunità San Luigi; Asp di Catania. Al via il percorso per la costituzione della prima AFT Pediatrica sperimentale presso la Casa della Comunità “San Luigi”; Asp Catania, via a percorso per Aft Pediatrica sperimentale.