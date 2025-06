Al via la festa per le nozze del secolo con l‘incubo dei blitz L' hotel a 7 stelle che li ospita

Venezia si prepara a vivere un evento da sogno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez arrivano nella città più romantica del mondo per celebrare le nozze del secolo. Tra sfarzo, glamour e proteste ambientaliste, questa tre giorni promette di restare nella storia come il matrimonio più atteso degli ultimi tempi. La festa è appena iniziata e il mondo è pronto a seguire ogni emozionante dettaglio di questa straordinaria celebrazione.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono finalmente arrivati a Venezia e, proteste ambientaliste permettendo, oggi ci sarà la prima festa della tre giorni di celebrazioni prevista per quelle che si annunciano come le nozze del secolo.

