Al via il tour di Ultimo negli stadi 9 date sold out

Il 2025 si apre con un'onda di entusiasmo per gli amanti della musica dal vivo: il tour di Ultimo negli stadi, già tutto sold out, promette emozioni indimenticabili. Con nove date che attraversano l’Italia, da Lignano Sabbiadoro a Bari, il cantautore romano conferma il suo talento e la sua magia sul palco. La scena spettacolare, con strutture imponenti e una passerella a forma di chiave, rende ogni concerto un’esperienza unica. La favola continua, e il viaggio sta per iniziare...

Milano, 26 giu. (askanews) - Al via il tour di Ultimo negli stadi, 9 date tutte sold out. "Ultimo stadi 2025 - La favola continua" parte il 29 giugno con Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, dove calerà il sipario il 23 luglio 2025. La struttura dei live sarà di 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza. Una passerella di 30 metri di lunghezza riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 lampadine.

