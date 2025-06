Al via il Support Your Local Festival Gli ’operai’ del Muro del canto

Pronti a vivere una serata unica dedicata alla scena alternativa italiana? Al via il Support Your Local Festival, con gli 8217Operai8217 del Muro del Canto, Claver Gold, Dutch Nazari e i Bull Brigade. Domani, dalle 19 all’Anfiteatro delle Cascine, l’evento inaugura una rassegna che valorizza i talenti locali, offrendo un palcoscenico a musica autentica e innovativa. Tra gli artisti emergenti e consolidati, ci aspetta un’estate di emozioni e scoperte musicali imperdibili.

Una serata all’insegna della scena alternativa italiana, tra Il Muro del Canto, Claver Gold, Dutch Nazari e i Bull Brigade, domani dalle 19 all’ Anfiteatro delle Cascine. È la scelta per l’inaugurazione del ‘ Support Your Local Festival ’, la rassegna parte di Ultravox che vuole valorizzare la scena musicale locale. E tra i tanti che fino al 17 luglio porteranno la loro musica sul palco del Prato della Tinaia e dell’Anfiteatro delle Cascine ci sono Fabio Celenza, i Tre allegri ragazzi morti e i 99 Posse. Ad aprire le loro serate arrivano gli artisti di Firenze e provincia. Domani saranno Tenore Fi, Hola Aka, Etica, Roci e The Fake Doc. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via il Support Your Local Festival. Gli ’operai’ del Muro del canto

