Al via il Serprino festival con uno speciale aperitivo a Villa dei Vescovi

al via il Serprino Festival, un evento imperdibile che unisce gusto e panorama! Venerdì 27 giugno, dalle 19 alle 23, le terrazze di Villa dei Vescovi, Bene del FAI-Fondo per l’ambiente italiano, si trasformeranno in un elegante palcoscenico per uno speciale aperitivo organizzato dal Consorzio Vini Colli Euganei. Un’occasione raffinata e conviviale per far scoprire i sapori autentici del territorio, immersi in un’atmosfera unica e suggestiva. Non mancate!

Venerdì 27 giugno, (dalle 19 alle 23), sulle terrazze panoramiche di Villa dei Vescovi, Bene del FAI-Fondo per l’ambiente italiano, il Consorzio Vini Colli Euganei organizzerà uno splendido aperitivo. Scopri tutti gli eventi del Serprino festival Un’occasione raffinata e conviviale per far. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: serprino - festival - aperitivo - villa

Aperitivo al Catajo per il Serprino Festival - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile al Serprino Festival dei Colli Euganei! Sabato 28 giugno 2025, dalle 18.

CENA SOTTO LE STELLE 2025 | speciale serprino festival ?LUNEDÌ 7 luglio 2025 Villa Cavalli Malandin, Bresseo di Teolo (PD) Orari ? ore 20.00 - la cena di gala a Villa Cavalli. SPONSOR DELLA SERATA Ringraziamo coloro che ci sostengono Vai su Facebook

Al via il Serprino festival con uno speciale aperitivo a Villa dei Vescovi il 27 giugno 2025; È la settimana del Serprino Festival, il video dell’evento Sotto il Salone a Padova; Torna Serprino Festival, la grande rassegna dedicata all’autoctono dei Colli Euganei.

Al via il Serprino festival con uno speciale aperitivo a Villa dei Vescovi - Venerdì 27 giugno, (dalle 19 alle 23), sulle terrazze panoramiche di Villa dei Vescovi, Bene del FAI- Da padovaoggi.it

Torna il Serprino festival, ecco dove andar a degustare il vino dei colli Euganei - Fino al 7 luglio torna Serprino Festival, la grande rassegna estiva dedicata all’autoctono, brioso e vulcanico vino frizzante dei Colli Euganei ... Scrive padovaoggi.it