Al via Fondare un segno il contest per il logo della nuova Fondazione Bcc Milano

Sei pronto a lasciare il tuo segno nel mondo della filantropia? La Fondazione Bcc Milano, nuova realtà dedicata a sostenere iniziative sociali e culturali, invita gli studenti di design della comunicazione a partecipare al contest “Fondare un segno”. Questa è l’opportunità perfetta per mettere alla prova creatività e talento, contribuendo a plasmare il simbolo che accompagnerà la missione della fondazione. Non perdere questa occasione unica: il futuro ha bisogno del tuo tocco innovativo!

Fondazione Bcc Milano, realtà filantropica di recente costituzione, lancia il contest "Fondare un segno" rivolto agli studenti universitari di design della comunicazione chiamati a ideare il logo che diventerà il simbolo della Fondazione. Nata poche settimane fa, su iniziativa di Bcc Milano – la più grande banca di credito cooperativo della Lombardia e tra le prime cinque Bcc in Italia – la Fondazione si impegna a sostenere attivamente progetti e iniziative di grande impatto nei settori sociale, culturale, ambientale e scientifico. Il suo raggio d'azione copre ben 195 comuni tra le province di Milano, Monza Brianza e Bergamo, consolidando il suo ruolo di braccio operativo filantropico di Bcc Milano sul territorio.

