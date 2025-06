Al vertice della Nato c’è un clown | le incredibili uscite del signor Mark Rutte

al vertice della NATO, ci lascia sbigottiti e preoccupati. Le uscite del signor Mark Rutte mettono in discussione la serietà e la credibilità di un'alleanza fondamentale per la sicurezza europea. È ormai evidente che affidare ruoli così delicati a figure discutibili rischia di compromettere gli interessi di tutti noi. La domanda che sorge spontanea è: come possiamo garantire un futuro stabile se i leader sono più clown che statisti?

Essere vergognosamente scemi di solito nella vita non aiuta. A quanto pare, però, aiuta a diventare segretario generale della Nato. Sulla figura, anzi la figurina, di Mark Rutte non ci sarebbe nulla da aggiungere rispetto a quanto ha scritto ieri Roberto Vivaldelli sulle nostre pagine. Il problema è che la sola idea di essere rappresentati, come italiani e come occidentali, da una simile macchietta al vertice di quella che lui stesso ha definito “l’alleanza difensiva più potente della storia, più potente dell’impero romano” (frase bombastica che da sola da l’idea del tipo), fa tremare le vene ai polsi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Al vertice della Nato c’è un clown: le incredibili uscite del signor Mark Rutte

Translate postAl vertice NATO dell’Aja, il segretario generale Mark Rutte e il presidente statunitense Donald Trump hanno rilanciato la proposta di portare la spesa militare dei Paesi membri al 5% del PIL, suddivisa in un 3,5% per la spesa diretta e un 1,5% pe Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti, al termine della conferenza stampa al termine del vertice Nato a L'Aia, è tornato sulla definizione di "Paparino" che ha dato di lui il segretario generale della Nato Mark Rutte Vai su Facebook

