Al Teatro ai Colli il concerto Ginger lady and the italian vibes

Vivi un’estate indimenticabile al Teatro ai Colli con il concerto "Ginger Lady and the Italian Vibes" il 19 luglio 2025. Un tributo coinvolgente alla musica italiana degli anni '60 e '70, che ti farà immergere in atmosfere senza tempo. L’ingresso è gratuito: non perdere questa occasione di rivivere le emozioni di quegli anni e di lasciarti trasportare dalle note di un’epoca leggendaria.

il 19 luglio 2025. Tributo di musica italiana anni '60 - '70. Ingresso gratuito. Locandina ufficio stampa Teatro ai Colli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: teatro - colli - concerto - ginger

Oltre le nuvole, oltre i limiti: la vita verticale di Luca Colli, lo “Scalattore” che conquista le vette e il teatro - Oltre le nuvole e i limiti, Luca Colli Tibaldi, 56 anni di Vigevano, incarna la vita verticale. Alpino, alpinista estremo, scrittore, attore e motivatore, la sua passione per la montagna e il teatro si intrecciano in un’esistenza di sfide e conquiste.

TERRE EMERSE. Festival itinerante sui Colli Berici.

«Paese mio bello», il concerto a quattro voci al teatro CortéSe dei Colli Aminei - Il Mattino - Il teatro CortéSe dei Colli Aminei è pronto per anticipare tutti i titoli della sua stagione teatrale 2022- Segnala ilmattino.it