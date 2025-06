Al Serpentine Summer Party di Londra il look di Cate Blanchett ha incantato il pubblico con corpetto ricoperto di conchiglie e fili di perla

Al Serpentine Summer Party di Londra, Cate Blanchett ha lasciato il pubblico senza fiato con un look che ha celebrato l’essenza dell’estate e dell’oceano. Il suo corpetto, impreziosito da conchiglie vere, fili di perle e spille da balia, ha trasformato il red carpet in un vero e proprio spettacolo artistico e sostenibile. Un’interpretazione unica di eleganza e audacia che rispecchia il suo stile inconfondibile. Il suo look ci invita a scoprire come la moda possa essere anche un atto di rispetto per la natura.

C ate Blanchett ha portato l’oceano sul red carpet. Al Serpentine Gallery Summer Party di Londra, l’attrice australiana ha indossato un corpetto unico, fatto di vere conchiglie, fili di perle e spille da balia. Un look audace, artistico e in totale sintonia con la stagione estiva. Più che un capo di abbigliamento, l’armatura glamour di una sirena. E – come sempre – assolutamente sostenibile. Lo stile di Cate Blanchett. guarda le foto Cate Blanchett riscrive il dress code marino. L’attrice ha reinterpretato il trend marino con eleganza. Ogni dettaglio del suo corpetto – realizzato con vere conchiglie, perle e spille da balia – è stato accuratamente disposto sul busto per creare una struttura scultorea che unisce artigianato e raffinatezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al Serpentine Summer Party di Londra, il look di Cate Blanchett ha incantato il pubblico con corpetto ricoperto di conchiglie e fili di perla

