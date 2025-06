Al San Raffaele Sulmona un gesto di solidarietà che fa la differenza | nuove attrezzature per la riabilitazione donate dall’International Inner Wheel

Un gesto di solidarietà che fa la differenza: alla Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, l'International Inner Wheel - Distretto 209 Italia ha donato due avanzate attrezzature riabilitative. La cerimonia di consegna, avvenuta il 26 giugno e guidata dalla Governatrice Chiara Buccini, testimonia come piccoli grandi gesti possano migliorare concretamente la vita dei pazienti. Un esempio di generosità e impegno comunitario che rinnova la speranza e rafforza il legame tra istituzioni e cittadini.

Si è svolta oggi, giovedì 26 giugno, presso la Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, la cerimonia ufficiale di consegna di due dispositivi riabilitativi donati dall'International Inner Wheel - Distretto 209 Italia. A rappresentare il Distretto, la Governatrice Chiara Buccini, che ha personalmente consegnato le attrezzature alla struttura, alla presenza del management della clinica e di una delegazione dell'équipe riabilitativa. I dispositivi donati - un'apparecchiatura per stimolazione elettrica funzionale (VIK 8) e un mobilizzatore per arti inferiori (ARTROMOT-K1) - andranno a potenziare il lavoro svolto quotidianamente presso l'Unità Spinale e l'Unità Neuromotoria.

