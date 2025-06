Al San Raffaele di Sulmona attrezzature per la riabilitazione donate da International Inner Wheel

Al San Raffaele di Sulmona arrivano nuove speranze grazie alle generose donazioni dell'International Inner Wheel – Distretto 209 Italia. Durante una cerimonia emozionante, sono stati consegnati due dispositivi all’avanguardia per la riabilitazione, simbolo di solidarietà e impegno condiviso. Una testimonianza concreta di come l’unione possa migliorare la vita di tanti, rafforzando il legame tra comunità e strutture sanitarie. Un passo avanti che promette un futuro più luminoso per i pazienti.

(Adnkronos) – Nuove attrezzature per la riabilitazione al San Raffaele di Sulmona. Oggi nella casa di cura abruzzese la cerimonia ufficiale di consegna di due dispositivi donati dall'International Inner Wheel – Distretto 209 Italia. A rappresentare il Distretto la governatrice Chiara Buccini, che ha personalmente affidato i macchinari alla struttura, alla presenza del management della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

