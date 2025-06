Al parco Amendola l' avventura di Claudio Piani da Milano all’Everest in bicicletta

Al Parco Amendola, un’esperienza unica di coraggio e determinazione: Claudio Piani, partendo da Milano, ha affrontato un’epica avventura in bicicletta fino al campo base dell’Everest a 5300 metri. Il 2 luglio, presso il bar Loving Amendola di Modena, ascolteremo la sua straordinaria storia di sfide e conquiste, vivendo insieme una serata al fresco del parco, ricca di emozioni e ispirazione. Non mancate a questa coinvolgente narrazione di passione e resilienza…

Appuntamento al parco Amendola - negli spazi del bar Loving Amendola di Modena - il 2 luglio con Claudio Piani, che racconterà al pubblico come è uscito di casa a Milano per arrivare al campo base dell’Everest a 5300 metri. Una serata al fresco del Parco Amendola in compagnia di un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

