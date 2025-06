Al museo Ribezzo La Signorina Else di Arthur Schnitzler

Al Museo Ribezzo di Brindisi, sabato 28 giugno alle 21.00, si accende l’attesa per una straordinaria interpretazione di "La Signorina Else" di Arthur Schnitzler, con Sara Santucci sul palco. Un monologo intenso e coinvolgente che svela i turbamenti di una giovane donna di fronte a decisioni decisive, immergendo il pubblico nelle sue emozioni più profonde. Non mancate a questa serata unica, dove la letteratura mitteleuropea prende vita in modo magico e indimenticabile.

Sabato 28 giugno, alle ore 21.00, al Museo Ribezzo di Brindisi, andrà in scena uno dei titoli più intensi della letteratura mitteleuropea: La Signorina Else di Arthur Schnitzler, affidata all’interpretazione di Sara Santucci. Scritto in forma di monologo interiore, il testo dà voce a una giovane. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

