Al Galata Museo del Mare torna Notte di mare e memorie | visita immersiva al buio guidata dal direttore

viaggio nel tempo e nello spazio, un’esperienza unica tra luci soffuse, suoni avvolgenti e storie affascinanti che rivivono sotto la guida esperta del direttore. Non perdete l’occasione di immergervi nel cuore pulsante del porto storico di Genova e scoprire le sue memorie più profonde: il mare vi aspetta, pronte a svelarsi sotto un’altra luce.

Dopo il successo della serata inaugurale dedicata alla “Vita sulle Galee”, il Galata Museo del Mare accende di nuovo la memoria del porto di Genova con il secondo appuntamento di “Notte di mare e memorie”, il ciclo di visite notturne immersive che sta trasformando il museo in un vero e proprio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Al Galata Museo del Mare torna “Notte di mare e memorie”: visita immersiva al buio guidata dal direttore; Notte di mare e memorie, tre visite notturne al Galata Museo del Mare; Genova celebra la Giornata degli Oceani: quattro giorni tra arte, cinema e cultura al Galata Museo del Mare.

