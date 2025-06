Al Fol in Fest si indagano anima e idoli di oggi con il vescovo Rondoni e Buttafuoco

Il Fol in Fest si apre a riflessioni profonde e stimolanti, dedicando un focus speciale a indagare le anime e gli idoli di oggi. Con il vescovo Rondoni e Buttafuoco come protagonisti, questo terzo appuntamento promette un confronto di alto livello tra illustri pensatori, un'occasione imperdibile per esplorare il senso di sé e il mondo che ci circonda. Non perdere questa opportunità di arricchire il tuo sguardo sul presente e sul futuro.

«Un confronto alto tra illustri pensatori, un incontro di quelli da non perdere se si vuole capire un po' di più di sé e del mondo che ci circonda». Questo si prefigge di essere il terzo appuntamento di anteprima del Fol in Fest che si terrà sabato 28 giugno alle ore 21.00 presso l’Auditorium. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

