Al festival di Glastonbury, tra musica, solidarietà e polemiche, risuona un potente "mantra per la pace" condiviso da partecipanti e attivisti di diverse nazionalità. Mentre il palco si prepara ad accogliere i Kneecap, trio rap di Belfast coinvolto in una controversia legale, l’evento si conferma come un crocevia di voci e ideali. La scena si anima di speranza e tensione, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la musica rimane un potente strumento di dialogo e cambiamento.

Glastonbury, 26 giu. (askanews) - I partecipanti del festival di Glastonbury, in Inghilterra, cantano un "mantra per la pace" assieme ad attivisti palestinesi, israeliani e ucraini. Quest'anno, il celebre festival musicale è alimentato dalla polemica che circonda i Kneecap, un trio di artisti rap di Belfast che si esibirà sabato. Uno dei membri del gruppo, Mo Chara, sta affrontando un'azione legale perché avrebbe esposto una bandiera di Hezbollah, il movimento islamista classificato come organizzazione terroristica nel Regno Unito, durante un concerto. "Non conosco la loro musica", afferma ad Afp la trentacinquenne Natasha Davies, "ma sarò lì per solidarietà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al festival Glastonbury il mantra per la pace (e la polemica Kneecap)

