Al Circolo Aurora la presentazione del libro Gite di Alessandro Fiori

al Circolo Aurora di Arezzo, giovedì 26 giugno alle 21, si accenderà una serata dedicata alla letteratura e all’arte. La presentazione di "Gite" di Alessandro Fiori, con le suggestive illustrazioni di Samuele Recchia, promette di conquistare il pubblico attraverso un mix unico di ironia, quotidianità e eccentricità. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo che sorprende e diverte, rivelando la poesia nascosta nelle piccole cose. Non mancate!

Arezzo, 26 giugno 2025 – Giovedì 26 alle 21 il Circolo Aurora, ad Arezzo in via Garibaldi, avrà il piacere di ospitare la presentazione del libro di Alessandro Fiori "Gite", con le illustrazioni di Samuele Recchia, edito da fuorionda nella collana I libri di Rosy Boa: un'opera capace di catturare l'ironia della realtà, il fascino del quotidiano e mettere in una luce tutta sua ciò che ne è eccentrico. Una penna leggera, ma affatto superficiale, acarezza la vita imprengnandone la carta e permettendoci di riflettere con semplicità su esperienze che probabilmente possiamo aver tutti quanti vissuto, oppure no, almeno non con i suoi occhi.

