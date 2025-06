Al centro pasti Cirfood di Cadeo temperature oltre i 35 gradi | Ugl apre lo stato di agitazione

Al centro pasti Cirfood di Cadeo, le alte temperature oltre i 35°C stanno mettendo a dura prova il personale, costretto a lavorare in condizioni estreme. UGL ha deciso di aprire lo stato di agitazione, chiedendo interventi immediati per garantire sicurezza e dignità sul posto di lavoro. È ormai indispensabile intervenire prima che la situazione degeneri ulteriormente.

«Da troppo tempo al centro pasti Cirfood di Cadeo dove vengono preparati i pasti per diversi centri estivi, per le scuole nella stagione scolastica e per l’ospedale di Fiorenzuola, le lavoratrici e i lavoratori sono costretti a lavorare costantemente a temperature superiori ai 35 gradi con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: pasti - centro - cirfood - cadeo

A settembre debutta il nuovo Centro Pasti per le mense scolastiche. Ritoccate al rialzo le tariffe - Il tempo mensa è tempo di qualità, sostenibilità e innovazione. A settembre, Modena inaugura il nuovo Centro pasti comunale di via Malavolti, un grande passo avanti per garantire pasti sani e gustosi a oltre 10.

Modena, nuovo Centro Pasti: maxi progetto Cirfood e Ing. Ferrari - Il nuovo Centro Pasti, una struttura innovativa e sostenibile a basso impatto ambientale e alta efficienza energetica, con una capacità produttiva potenziale di 10 mila pasti al giorno, nasce infatti ... Secondo lapressa.it

Cirfood, 50 anni di storia: "La nostra missione?. Cibo sano e accessibile. Investiamo nel futuro" - La presidente Nasi: "Vogliamo far comprendere il nostro valore sociale, che è una sorta di welfare pubblico, e farci riconoscere il giusto prezzo". Da msn.com