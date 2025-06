Al carcere di Opera I due mafiosi coi telefoni in cella

al carcere di Opera, i due mafiosi sorpresi con telefoni clandestini, stanno cercando di mantenere i loro contatti illeciti dall’interno delle celle. Uno con lo smartphone in mano, l’altro con un micro cellulare nascosto nel bavero, dimostrano come il rischio di comunicazioni illegali sia ancora alto nonostante le misure di sicurezza. Ora, gli investigatori devono scoprire se questi tentativi di eludere la sorveglianza siano parte di un piano più ampio o episodi isolati, per garantire la sicurezza di tutti.

Uno è stato "pizzicato" con lo smartphone in mano. L’altro aveva nascosto un micro cellulare nel bavero di una giacca. Peccato che nessuno dei due detenuti della sezione di Alta sicurezza del carcere di Opera fosse autorizzato ad avere un telefono in cella. Così gli agenti del penitenziario alle porte di Milano hanno sequestrato i dispositivi elettronici per avviare gli accertamenti investigativi: innanzitutto, bisogna capire se i reclusi che ne avevano la disponibilità siano stati gli unici a usarli o se li abbiano condivisi con altri; in secondo luogo, l’indagine punta a chiarire come siano entrati i telefoni in una sezione detentiva a elevata sorveglianza e se siano stati usati per comunicare con persone legate alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al carcere di Opera. I due mafiosi coi telefoni in cella

In questa notizia si parla di: carcere - opera - cella - mafiosi

