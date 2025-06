Al bar o al mercato col badge timbrato blitz della Finanza a Vieste | 33 denunce per assenteismo

Al bar o al mercato, il badge timbrato poteva sembrare un dettaglio insignificante, ma per 33 dipendenti pubblici di Vieste si è rivelato il segnale di un’indagine lampo condotta dalla Guardia di Finanza. La conclusione? Denunce per assenteismo e truffa ai danni dell’Ente Pubblico, un esempio di come la trasparenza e il controllo siano essenziali per tutelare il patrimonio pubblico e garantire integrità nel servizio.

I finanzieri della Tenenza di Vieste hanno concluso un’indagine complessa che ha portato alla denuncia di 33 soggetti tra dipendenti pubblici e incaricati di pubblico servizio – accusati di truffa ai danni di un Ente Pubblico – nei cui confronti sono stati notificati, nei giorni scorsi, gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Al bar o al mercato col badge timbrato, blitz della Finanza a Vieste: 33 denunce per assenteismo.

